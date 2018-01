Acre não pode ser uma ONG muito menos uma igrej$

Bem….como estou em fuso horário bem adiantado do Acre, já no almoço, vejo que a quarta-feira começa com uma matéria preocupante – hilária ao mesmo tempo – do ac em relação às igrejas evangélicas locais…

Uma disputa, segundo o site do Bob, por grana e poder…

‘Guerra Santa’?

‘Novo Lutero’? …Quais são as teses desses Luteros do Acre?

Os Luteros locais acreditam naquilo que o alemão se contrapôs ao catolicismo: o mercado ou o comércio das indulgências.

ka ka ka!

No Brasil atual (de governo ilegítimo) quem manda são os bancos…e avançam atrás desse poder as igrejas-banco…

Então é melhor que fique somente os bancos, bancos…

Porque, como dizia Victo Hugo….:

Melhor os lobos conhecidos da política que os fingidos ‘homens de bem’, verdadeiros lobos de ‘Deus’ – no comando das coisas e das nossas vidas…porque os lobos da política a gente muda uma hora dessas…

Publica aí, Maria…!

J R Braña B. (de algum lugar de Pindorama)

(editado by Maria Lúcia)

—

Antes publicamos…:

—-

Quer ajudar a manter este blog? É fácil!