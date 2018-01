Saiba, Lula: Sena não terá Comitê da Democracia

A terceira cidade do Acre não vai inaugurar o seu Comitê da Democracia com vistas a dialogar com a população na defesa, claro, da Democracia, do Estado Democrático de Direito, dos Direitos de Todos e de Lula.

Há pouco me ligaram para contar…

Nem vou comentar…não pretendo me estressar durante alguns dias de vacaciones.

Não me controlo…:

Depois quando a Frente Popular leva surra nas urnas do município ficam perguntando por quê?

Não há preocupação em politizar, esclarecer, conversar…ter paciência para explicar…

Dia 24 vão condenar o Lula e é preciso pelo menos as pessoas saberem os motivos (ou os não motivos, já que contra Lula não há provas)

Aliás, os comitês do Acre precisam inovar: fazer aulas públicas na rua, nos pontos de aglomeração, e explicar o que está acontecendo no Brasil.

Os comitês precisam ir para as saídas das escolas…conversar com os estudantes…

Fazer política com a população e não somente reunir numa sala, tirar uma self e publicar na rede social e pronto…: o comitê já existe!

É preciso inovar.

Bem…

O comitê da regional Purus será em Manoel Urbano (Sena está muito ocupada…não tem tempo para debater sobre democracia)

Viva Manoel Urbano, Xapuri, Rio Branco que conseguem entender a importância da defesa da democracia nos dias atuais.

Publica aí, intermitente Maria….por favor!

(J R Braña B. de algum lugar de Pindorama)

(editado by Maria Lúcia)

—

Mais BraZil…:

