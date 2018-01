Ong britânica: 5 brasileiros têm renda igual à metade dos pobres

Eita país justo!

É o BraZil conhecido do mundo…o BraZil da concentração de renda.

E não estamos falando das castas indianas brasileiras, acreanas….que ganham 100 vezes mais que o trabalhador que recebe o salário mínimo.

Os bilionários do BraZil:

E no planeta, de todo o valor produzido em 2017 – 82% ficaram com o 1% mais rico…enquanto a metade mais pobre não teve qualquer aumento em seu patrimônio, diz o estudo da ong britânica.

É o modelo justo do capitalismo.

(J R Braña B. de algum lugar de Pindorama)

Na BBC:

Fortuna de bilionários brasileiros cresce 13% e chega a US$ 549 bilhões em 2017

Os ultrarricos do Brasil continuam aumentando sua distância em relação aos mais pobres, segundo relatório da ONG britânica Oxfam divulgado nesta segunda-feira.

O relatório será apresentado durante o Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que se reúne em Davos, na Suíça, a partir desta terça-feira. Segundo a Oxfam, o país ganhou 12 novos bilionários (considerando o patrimônio em US$) no ano passado, e conta agora com 43 desses ultrarricos.

Em 2017, o patrimônio total dos bilionários brasileiros cresceu 13% e somou US$ 549 bilhões, aponta o levantamento.

Já a economia brasileira como um todo (medida pelo PIB do país) avançou apenas 1,1% em 2017, segundo a última estimativa do projeto Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a Oxfam, existem hoje no mundo todo 2.043 bilionários, e 90% deles são homens.

O ano passado registrou o maior aumento do número de bilionários da história, com quase um novo bilionário no mundo a cada dois dias. E, nos últimos 12 meses, o patrimônio dessas pessoas avançou em US$ 762 bilhões. Com menos de 1/7 dessa quantia, já daria para acabar com a pobreza extrema em todo o mundo, diz a organização.

De todo o valor produzido pelo mundo no ano passado, 82% ficaram com o 1% mais rico da população, enquanto a metade mais pobre da humanidade não teve qualquer aumento no seu patrimônio.

