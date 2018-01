Escândalo! MBittar confirma o ‘papai compra’ da oposição (ouça)

Um dia é o Alan Rick, da Oposição…

No dia seguinte é o MBittar, também da Oposição…

-Égua – diria o @Jozimo_oficial…

O áudio desta terça de MBittar – candidato do PMDB ao senado – sobre a campanha política deste ano no Acre é um escândalo em si mesmo.

Com a palavra, as instituições eleitorais….

O blog não vai esmiuçar a fala de MBittar (não precisa..é só ouvir abaixo), exceto, recordar que na campanha passada para o senado a Frente Popular fez vídeo com o ‘Papai compra’ (referência aos milhões e milhões do pai de GladsonC, empresário no Amazonas – e que agora seu aliado revela/confirma sem pudor em reunião com aliados (aliados que gravam e vazam…ka ka ka!).

-O pai de GladsonC pode levantar 30 milhões, mas não será fácil chegar com esse dinheiro aqui – diz MBittar.

Houve remessa de milhões para a campanha passada do senado? Foi fácil ou foi difícil chegar a montanha de dinheiro ao Acre?

TRE?

O varejo…A disputa de MBittar com Rocha e o DEM é apenas uma demonstração real do subterrâneo da política que a oposição vive e representa no estado….e está tudo no áudio.

Coitado do Acre.

Ouça MBittar abaixo (se puder ligue um cabo numa caixa ao celular ou laptop para melhorar o som)

(J R Braña B. de algum de Pindorama)

(editado by Maria Lúcia)

Antes publicamos…:

