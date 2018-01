Página12, da Argentina: castigo aos trabalhadores do mundo

O texto do jornal da argentina relembra encontro de Lula e Eric Hobsbawm (historiador inglês), que depois declarou:

“Lula ayudó a cambiar el equilibrio del mundo porque puso a los países en desarrollo en el centro de las cosas”. Y agregó: “Lula fue el verdadero introductor de la democracia en Brasil, un país con tantos pobres por los que nadie antes hizo tantas cosas concretas”.

(Lula ajudou a mudar o equilíbrio do mundo porque pôs os países em desenvolvimento no centro da coisas…Lula foi um introdutor da democracia no Brasil, um país com muitos pobres que ninguém antes havia feito tantas coisas concretas)

Cuando los brasileños eligieron presidente al tornero mecánico, en octubre de 2002, Hobsbawm se había puesto feliz: (quando os brasileiros elegeram Lula presidente, em 2002, Hobsbawm ficou feliz:)

-“Ahora soy un poco más optimista sobre el futuro del ser humano”. (agora sou um pouco mais otimista sobre o futuro do ser humano).

O Página12 diz ainda que os três juízes passarão à história porque estão contribuindo para tornar o mundo mais desequilibrado.

(Los tres camaristas de Porto Alegre sin duda pasarán a la historia. Al condenar a Lula hicieron su contribución para un mundo más desequilibrado.)

O texto em español está aqui..vale à pena ler.

(editado by Maria Lúcia)

