O jornal da TVT, com o ponto de vista dos trabalhadores….bem diferente do ponto de vista do JN do Willian Bonner.

Jornal francês, Le Monde, diz que o ‘Brasil é um país de castas.’

Edição desta noite de sábado:

(edição by Maria Lúcia)

—

Ajude a manter oestadoacre.com