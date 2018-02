Militante do PT do Acre propõe partido voltar às bases…

Claro…não há outra forma do PT pensar em voltar ao poder político no Brasil (e ampliar no Acre) se não retornar às bases…Aqui embaixo da foto um militante envia ao blog, que publica…não é tudo, mas é um rumo…

– J R Braña B.

O blog simplificou as ideias do militante que trabalha na Educação, mas cursa Direito:

1 – Escolas de Formação em todos os municípios para formação de Militância Política;

2 – Selecionar Grupos de pessoas e mapear visitas urbanas e rurais;

3 – Resgate e valorização das lideranças antigas que estão esquecidas;

4 – Formar células (nos municípios e bairros); e

5 – Trabalhar nas redes sociais

—

