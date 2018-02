Rocha: ‘População entregue à bandidagem’ (a começar pelo MT, né?)

O deputado Major Rocha (PSDB) inundou as redações nesta quarta com seu press release…que diz:

(…)

‘População entregue à bandidagem’

Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2017, Rio Branco é a terceira capital com a maior taxa de crimes violentos com morte do Brasil. Em 2016, a taxa de mortes violentas foi de 62,3 casos por cada 100 mil habitantes. Um aumento de 89,3% em relação ao ano anterior.

O tucano criticou a incompetência do governo do estado, comandado pelo PT, em solucionar o fiasco na segurança.

(…)

PS…:

A começar por Brasília, né deputado? Com o chefe MT, da lista da Odebrecht.

Pela enésima vez…: governo de estado nenhum resolverá o problema da violência oriunda do tráfico de drogas, deputado.

Mas a direita não entende isso….é difícil…só pensa em mais violência…em mais sangue!

O governo federal de Rocha é, sim, o principal responsável pela calamidade que vive o BraZil, o Acre….!

Hoje o senador GladsonC foi um pouco mais lúcido no senado…admitiu que o problema da violência é social também…já é um avanço.

Claro, a maioria do povo, que recebe menos de R$ 2 mil – não tem auxílio-moradia, auxílio-segurança, auxílio-nada que a casta brasileira usufrui como forma de compensar a falta de aumento salarial, segundo a própria casta…

J R Braña B.

Por falar em auxílio…: