E a música de domingo…Ella es ternura (a)

A canção do fim de domingo com MC Rahces…

‘Ella es ternura…una inocente locura’

Reggae, Rap, Dub, Steppa…, como ele diz.

‘Pasar tiempo juntitos…//

‘es un placer..//

Ouça…

E o BraZil se repete…:

Censura ontem e hoje! Em 1980, a Ditadura Militar proibiu Elis Regina de usar camiseta com a bandeira, no show “Saudade do Brasil”. Em 2018, um governo golpista, faz intervenção militar no RJ. Seu 1ºato é proibir a faixa presidencial q retrata o vampiro no poder. Inaceitável! pic.twitter.com/a0e0ohMIzA

— Maria do Rosario (@mariadorosario) 18 de fevereiro de 2018