Sibá e JV: nota de solidariedade ao dep Jonas

Nota do dep licenciado Sibá Machado

Manifestamos irrestrita solidariedade ao companheiro e deputado estadual Jonas Lima e toda a sua família. Sua filiação ao PT e o trabalho que vem fazendo no mandato parlamentar em defesa do projeto vitorioso dos partidos da Frente Popular do Acre, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, é motivo de orgulho e reconhecimento da nossa militância e da sociedade acreana que garante seu mandato democraticamente nas urnas.

Os ataques que vem sofrendo por parte da imprensa não repercute a verdade dos fatos e não devem merecer credibilidade porque partem de setores da mídia que fez opção partidária e, ao longo de anos, se alinha com as forças de oposição aos governos petistas no Acre.

O deputado Jonas Lima representa o resultado favorável que a Frente Popular obteve com êxito nas Eleições em 2016. É consolidado a Maior Liderança do Partido dos Trabalhadores no Juruá.

Forças que não tendo projetos para apresentar a sociedade acreana, usam estratégias mesquinhas e tacanhas em ano eleitoral na tentativa de confundir a opinião pública, quando deveriam disputar votos com propostas claras de alternativas ao projeto que vem tendo apoio majoritário da sociedade acreana nas urnas.

Conhecemos o compromisso do deputado Jonas Lima. Seu trabalho na Assembleia Legislativa, nas esferas de decisão do Partido dos Trabalhadores e junto ao Governo do Acre, sempre foi pautado por um único objetivo: melhorar a vida das pessoas em cada um dos 22 municípios do Estado.

As divergências que possa ter nos debates internos do PT são sempre dirimidas pela democracia que caracteriza o diálogo partidário e vistas pelos dirigentes e militantes como contribuições importantes para o fortalecimento da atuação do PT no Acre.

Infelizmente a tentativa de constranger lideranças políticas, como vem ocorrendo nos últimos dias com o deputado Jonas Lima, tem sido equivocadamente a estratégia eleitoral adotada pela oposição e parte da imprensa que faz o papel de seu porta-voz, especialmente em anos de disputa eleitoral. Mas essa estratégia tem sido rechaçada pela população nas urnas, o que ocorrerá mais uma vez nesse ano de 2018.

Jonas Lima é uma liderança importante do nosso partido, um homem de bem e que conta com o respeito e admiração dos dirigentes do PT, dos seus militantes e da sociedade acreana pela sua dedicação e trabalho árduo pelo desenvolvimento do nosso Estado. Por isso ele tem todo nosso apoio e confiança.

Rio Branco – AC, 07 de março de 2018

Sibá Machado Deputado Federal (Licenciado)

Nota do senador Jorge Viana

Toda solidariedade ao companheiro Jonas Lima. Quem o conhece sabe que é um bom amigo e um grande companheiro. Homem simples, tudo que conquistou na vida foi com trabalho, dedicação e seriedade. É um companheiro leal e uma liderança importante na Assembleia e, especialmente, no nosso querido Juruá. Infelizmente, vivemos tempos difíceis, em que a intolerância e as injustiças muitas vezes são cometidas. É isso que tem sofrido o companheiro Jonas Lima, que não merece passar por nada parecido com isso. Quero dar meu apoio a ele e a seus familiares e amigos.

Jorge Viana

Senador(PT-AC)