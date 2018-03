Concordo com GladsonC: a BR do fim do mundo ‘tá boa’ (f)

O candidato da oposição ao governo do Acre, GladsonC, disse dias atrás em entrevista que a BR-364, a br do Fim do Mundo ‘está boa’.

GladsonC é o chefe do DNiT local…ele prende e manda soltar no órgão do Ministério dos Transportes.

Viajei até Sena…140 km de distancia da capital…03 horas de viagem…

Tá uma maravilha mesmo!

Dias atrás o representante do DNiT no Acre disse que havia cobrado o Exército para que agilizasse a sua parte na rodovia…

Assim como o Exército não existe para ocupar favelas no Rio de Janeiro também não existe para asfaltar rodovias…

Insistem porque querem.

J R Braña B.

