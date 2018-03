Alckmin, 7%…Lula mais de 40% de intenção de votos…cada um colhe o que planta, né?

A frase é da deputada Érica Kokay, deputada do PT do Distrito Federal nesta quarta.

E Curitiba festeja Lula…:

Milhares de pessoas estão na Praça Santos Andrade, em Curitiba, no ato de encerramento da caravana #LulaPeloSul no Paraná. Participam do ato também a presidenta eleita @dilmabr, @LulapeloBrasil , @ManuelaDavila e @GuilhermeBoulos.

📸Oruê Brasileiro/Abridor de Latas / Mídia NINJA pic.twitter.com/Tdz9y8OnGU

— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 28 de março de 2018