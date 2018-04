Márcia Regina toma decisão certa na hora certa

Como a luta pela sobrevivência diária não dá trégua ia esquecendo….:

O anúncio da secretária Márcia Regina (Casa Civil…que o PiGuinho chama de a ‘dama de ferro’) de não concorrer a suplente de senado pela Frente Popular é uma decisão política cuja repercussão não será sentida agora, neste exato momento…nem este ano ainda.

Márcia tomou a decisão acertada do ponto de vista político do governo.

E pessoal também.

E contou com o apoio do governador no final das contas…

Um palpite que me veio assim, meio sem querer…

Márcia pensou com a razão.

J R Braña B.

