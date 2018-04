Emenda – O senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou o empenho de R$ 4.269.698,00 em investimentos na saúde pública de 14 municípios do Acre. Os recursos são provenientes de emendas do parlamentar, junto ao Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e vão beneficiar os municípios Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Senador Guiomard e Tarauacá. Os recursos serão aplicados no custeio de ações e políticas de saúde, especificas em cada município. Dessa forma, será possível custear a atenção básica de saúde e iniciativas dos programas Saúde da Família, Agentes Comunitários, Saúde Bucal, entre outros. (…) ——-

Rocha, dep

O Deputado federal Major Rocha (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 24, o empenho de várias emendas de sua autoria e inscritas no orçamento deste ano de 2018. Com um total perto de R$ 6 milhões, os recursos vão ser destinados para a metade dos municípios acreanos e estão concentrados nas áreas de educação e lazer, produção, saúde e mobilidade urbana.

As emendas empenhadas – ficam à disposição dos prefeitos para os demais procedimentos – estão concentradas no Programa Calha Norte e na Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e atendem a municípios espalhados por todo o Estado, de Assis Brasil a Cruzeiro do Sul.

(…)