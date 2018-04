A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei do Senado 656, de 2015, que prorroga os incentivos fiscais para empresas instaladas nas áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, e do Nordeste, a Sudene.

(…)

Ouça:

(Esse outros podcasts podem ser ouvidos na rádioweb oestadoacre…no ar o dia todo…só clicar no play no começo da página)