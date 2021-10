Música da noite…’a próxima lenda’…♫♫♫

#musica

A música da noite é Na Estrada, de Marisa Monte, que assumirá o seu posto de lenda, quando a arte deixar de ter a sua lenda atual Maria Bethânia, que ocupou a vaga da lenda Nara Leão há muito tempo e permanece ‘imexível’.

Versos fundamentais:

//Seu horário nunca é cedo

//Aonde estou?

//E quando escondo a minha olheira

//É pra colher amor

//Ela vai voltar, vai chegar

//E se demorar, I’ll wait for you (Eu vou esperar por você)

//Ela vem, e ninguém mais bela

//Ooh baby, I wanna be yours tonight (Eu quero ser seu esta noite)

//Sala, sem ela, tem janela

//Inclino, em cerca de atenção

//Ela vem, e ninguém

//Mas ela vem em minha direção

Linda demais essa música…e essa voz da Marisa é muito humana…

Boa noite…hoje foi um dia de forte emoção em que pese muita coisa ruim acontecendo no Acre e no Brasil…a proposta de que Taboada receba a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano mexeu comigo demais..a repercussão está sendo intensa..recebi diversas mensagens e ligações em apoio..quando tudo der certo eu conto como foi…

J R Braña B.