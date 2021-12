Modo Natal: Top 3…’Boas festas’…♪♪♪

#top3

Com os artistas mais icônicos do Brasil a música natalina Boas Festas é a melhor já criada no Brasil..não é à-toa que, aqui mesmo, essa a terceira vez que a tocamos…porque tem uma letra sem igual feita no mundo com as músicas de Natal…essa letra é mais forte que a letra da música de John Lennon e Yoko, que transformou-se em hit natalino mais famoso e tocado no mundo…Gil e Caetano são diamantes lapidados da cultura do Brasil que só engrandecem essa música Boas Festas (composição de outro Baiano chamado Assis Valente), que você vai ouvir também logo após o vídeo de Gil e Caetano…Essa letra é a síntese da injustiça que ocorre no mundo de seres humanos contra outros seres humanos…ouça as duas versões.. Linda demais!…

Com Assis Valente, autor de Boas Festas…

J R Braña B.