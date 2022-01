Música de sexta pra entrar madrugada…’Maneskin’…♪♪♪

#musica

Maneskin, essa banda de rock italiana cantando em inglês está arrebentando com essa música que hoje tocas em todas as boates do planeta…claro, naquelas que estão funcionando em meio a duradoura pandemia do covid-19….a voz marcante de Damiano ajudou muito no sucesso…diriam os poetas, que a letra é o Eu lírico implorando pelo seu amor…Versos fundamentais de Beggin(Implorando): //Estou implorando, implorando para você//Estenda sua mão carinhosa, amor – É contagiante…ouça…!

Boa noite..Essa música não é nova…é de 1967…

J R Braña B.