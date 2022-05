Música da noite…Milton vai deixar os palcos…🎵🎵🎵

musica

Milton Nascimento (80) informa, pelo ‘Altas Horas’, que este ano será o último dele nos palcos da vida…o último ano de shows…’vou sair dos palcos, mas não vou sair da música’…Vamos homenageá-lo com essa grande música…‘Encontros e Despedidas’ (Milton e Fernando Brant)…versos fundamentais:

//Mande notícias do mundo de lá

//Diz quem fica

//Me dê um abraço, venha me apertar

//Tô chegando

//Coisa que gosto é poder partir sem ter planos

//Melhor ainda é poder voltar quando quero

//Todos os dias é um vai e vem

//A vida se repete na estação

//Tem gente que chega pra ficar

//Tem gente que vai pra nunca mais (…)

Linda demais…uma das minhas músicas da juventude…e até hoje…

Boa noite…’É a vida desse meu lugar’…

J R Braña B.

