sensacionalista

Humor

(…)Os médicos que fizeram os exames em Bolsonaro encontraram uma pedra de Nióbio no lugar do coração. “A cabeça está mais cheia de ar do que o tanque de combustível do brasileiro”, disse um deles.

(…)

Em tempo: pois é…

J R Braña B.

