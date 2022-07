Música bombando na Argentina…(‘Quédate’…)…🎵🎵🎵

música

Para você dar um start no seu sábado…

Quevedo//BZRP, em Quédate que la noche sin ti duele (Fica, que a noite sem você, dói)…é o hit da semana em Buenos Aires…abalou a internet porteña…Lançada neste mês de julho no Youtube/Spotify… Quevedo é um garoto de 20 anos, español, e com esse sucesso todo…BZRP é o produtor musical que apostou…

Versos fundamentais:

//Quédate

//Que la noche sin ti duele

//Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile (Ela se aproximou pouco a pouco e eu queria que ela dançasse

//Luego me dijo: “Vamos, que te enseño Buenos Aires” (Logo me disse: ‘Vamos, deixa te mostrar Buenos Aires’

(…)

É um balanço muito bom…atualíssimo….como dizem os argentinos quando gostam de uma musica…no se me quita de la cabeza ni un segundo…

!Temazo!

Buenas noches…’Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos’

J R Braña B.

