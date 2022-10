Luiza Erundina, num ato em São Paulo nesta quinta, quase que sozinha, com poucas pessoas, essa senhora, de 88 anos, que já foi prefeita da maior cidade do país, mostra, com humildade e consciência política – o que lideranças de verdade devem fazer numa hora complicada como a que o Brasil vive.

Pegou um microfone, em cima de um carro-palanque improvisado, começou a falar da importância das eleições e do voto em Lula….

Atenção lideranças democráticas/progressistas do Acre….!!!

Vejam a Erundina!!!

88 anos!

-Os sonhos não envelhecem – ela disse hoje.

Que exemplo, Erundina!!!

J R Braña B.