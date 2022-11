MANOEL FAÇANHA – Uma tragédia chocou o futebol acreano na noite desse sábado (5). O jovem goleiro Felipe Dias Albuquerque, de 19 anos, atleta da base do Imperador Galvez, acabou sofrendo durante uma “pelada” com amigos um mal súbito e não resistiu a gravidade do fenômeno e veio a óbito.

O atleta, que ainda chegou a receber atendimento médico de uma equipe do SAMU, fazia parte da equipe do Imperador Galvez que disputará a Copa São Paulo de Futebol Juniores 2023. De acordo com o técnico Kinho Brito, Felipe era um goleiro promissor e tinha um futuro profissional de boas perspectivas. (…)

