Edvaldo Magalhães, dep do PCdoB

-O sábado foi de muita emoção e interação na final do Campeonato Rural de Futebol de Tarauacá. O Ouro Preto, representando o rio Muru, bateu o time do Sacado por 1 a 0. O time da Princesinha ficou com o terceiro lugar em cima do Arati. É gratificante ver quando um recurso que alocamos chega à ponta, a quem realmente precisa. Acredito que o Esporte é uma porta para o viver melhor em sociedade. Parabéns as 70 equipes que participaram da competição durante seis meses! Vocês foram gigantes!

(oestadoacre)