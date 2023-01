‘En el barrio’ (no bairro).

Onda Vaga.

Um grupo argentino sensacional de música alternativa…

A propósito, hoje pela tarde, em cima de duas rodas, eu e minha companheira de todas as horas, Deyse Maria, saímos a percorrer o bairro…lentamente sobre duas rodas…uma maravilha…falávamos e ríamos….passamos por botecos improváveis e saudamos alegremente os clientes sentados sob mangueiras com suas cervejas…sim, no nosso bairro há bares, botecos sob árvores…

Quando nos demos conta…..anoiteceu…

Versos fundamentais de En el barrio

//Tome un abrigo (peguei um casaco)

//Me fui a la esquina (fui à esquina)

//Nada del día está dicho (o dia ainda não está dito, definido…)

//Y no veo la hora (e não vejo a hora)

(…)

//De ir allí (de ir lá…)

//A donde nunca fui (aonde nunca fui..)

//Se me passan las horas (as horas passam..)

//Llegue all boulevard (cheguei à avenida…)

//El colectivo se fue (o busão se foi..)

//El de la inocencia (o da inocência…de ir ali…segue a letra..)

(…)

Agora a música….que é linda demais!

‘No bairro…’

J R Braña B.