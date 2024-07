Os locais de prova do concurso público do Detran/AC, marcado para domingo, 28, já estão disponíveis no site do Instituto AOCP. São 91 vagas para 8 cargos de nível superior em 10 cidades do Acre. As provas matinais são para assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo e engenheiro civil, com portões abertos às 7h15 e fechados às 8h. À tarde, as provas para agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito terão portões abertos às 13h15 e fechados às 14h.

Candidatos devem levar caneta azul ou preta, documento com foto e o Cartão de Informação do Candidato. Anunciado em 2023, o concurso oferece salários de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76 para uma jornada de 40 horas semanais.