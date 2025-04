Documento do MP enviado à prefeitura de Sena determina que no prazo de cinco o município dê solução(‘providências’) para a falta de remédio na farmácia municipal, que atende prioritariamente as famílias carentes da cidade.

Em entrevista a este oestadoacre, o prefeito Gehlen disse que não há recursos para compra de remédios, e apontou esse problema para a não realização, por exemplo, da não realização do programa saúde itinerante nos rios do município.

Também disse que a prefeitura decidiu cumprir os trâmites legais para a compra de medicamentos…

Confira na entrevista do prefeito…que abordou os principais assuntos hoje em Sena..

— 70% da população depende do Bolsa Família – informa o prefeito Gehlen