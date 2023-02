Vídeos

Com imagem da DHA via Associated press

Um repórter da DHA no momento de um dos sismos na Turquia…cena corre o mundo pic.twitter.com/JJAoNkdqMH — oestadoacre (@Oestadoacre) February 7, 2023

Equipe de regaste tentando tirar as pessoas dos escombros

don’t sleep, talk to us, and I will buy you chocolate” Turkish rescuer trying to save a kid from the derbies of a bulding#Turkey #earthquake #PrayForTurkey #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/XBY2ienVqQ — SUBHASH CHARAN (@Gadhwara27) February 6, 2023

Norte da Síria

🇹🇷 #TURQUÍA ‼️Un edificio en #Siria 🇸🇾 termina de caer por completo por el segundo terremoto de 7.5 Mw pasado el mediodía. Los daños se concentran en Turquía y norte de Siria. Las réplicas moderadas pueden relantizar el proceso de búsqueda y rescate. pic.twitter.com/GUpQgC88Bj — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) February 6, 2023

Em #Sanliurfa o momento em que um prédio próximo ao Novada Mall (shopping) desaba registrado por testemunha ocular horas após 7,8 #earthquake atingir a Turquia

In #Sanliurfa the moment a building close to Novada Mall collapses recorded by eyewitness hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/sCza9lROkg — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

No desespero com o terremoto, morador se joga de apartamento na Turquia…

No desespero, morador pula de apartamento durante terremoto na Turquia… pic.twitter.com/hYafcfLxOE — oestadoacre (@Oestadoacre) February 7, 2023

(…)