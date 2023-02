Menina Veneno…🎶

Ha exatos quatro décadas…

Num dia como hoje…

No dia 14 de fevereiro de 1983 foi lançado esse compacto solo…

Ritchie falou sobre isso hoje pela manhã….ele vive no Rio de Janeiro.

Em mais dois meses eu completaria 20 anos…

Tempos da Miragina….dos passeios na Praça Plácido de Castro, do meu radinho de pilha pra ouvir o FLU,….do Colégio Meta, da Epaminondas…da banca de jornal do Ariosto…e da casa da minha avó Beatriz, no centro de Rio Branco….onde morei.

Tudo estava começando….

Verso fundamental

//Ouço passos na escada…

(…)

Menina Veneno…oh, meu Deus!!!!!

J R Braña B.