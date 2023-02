Pelo menos 36 pessoas de São Sebastião e Ubatuba morreram após temporal neste fim de semana. Governo reconheceu situação de calamidade e enviou agentes da Defesa Civil à região.

G1 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta do meio-dia desta segunda-feira (20) à cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, após as fortes chuvas que ocorreram na região neste fim de semana.

(…)

Em tempo: no desgoverno passado, o presidente(?) nunca deixou seus passeios de jet ski para ajudar as pessoas com a estrutura do governo federal.

Em tempo 2: até Míriam Leitão reconhece….os primeiros 45 dias do novo governo…assista…

Míriam Leitão, na Globo News…’Mudou tudo em 1 mês e meio’… pic.twitter.com/KHQlcaTM3o — J R Braña B. (@jrbrana) February 20, 2023

