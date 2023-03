Governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao país joias de R$ 16,5 milhões dadas para Michelle, diz jornal

Ex-primeira-dama ganhou colar, anel, relógio e brincos da Arábia Saudita; gestão mobilizou funcionários, militares e até ministros para tentar reaver os itens, que deveriam ter sido declarados à Receita

O governo de Jair Bolsonaro tentou entrar no país ilegalmente com joias avaliadas em 3 milhões de euros, o equivalente, na cotação atual, a aproximadamente R$ 16,5 milhões. O episódio, revelado pelo jornal Estado de S. Paulo nesta sexta-feira, aconteceu em outubro de 2021 e envolveu várias tentativas subsequentes de liberar os itens da alfândega no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde o material acabou apreendido por não ter sido devidamente declarado. As pedras preciosas seriam um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. (…)Oglobo

(…)

Em tempo: quantos triplex vale isso…???

Em tempo 2: Jóias acima de tudo….!!!

Em tempo 3: Acabou, Bolsonaro! Acabou, Michelle….!

J R Braña B.