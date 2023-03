Final dos anos 70…

Tava chegando por aqui…em Rio Branco..

E comprei esse disco….

Um disco e tanto de Fagner, que aparecia para o Brasil…

A música, uma delas, que puxava o long play era Juras Secretas, de Sueli Costa, que foi embora neste sábado (chargista e músico Paulo Caruso também se despediu hoje)

A letra de Sueli é inclassificável…

Versos fundamentais…(é a letra toda)

//Só uma coisa me entristece

//O beijo de amor que não roubei

//A jura secreta que não fiz

//A briga de amor que não causei

//Nada do que posso me alucina

//Tanto quanto o que não fiz

//Nada do que eu quero me suprime

//De que por não saber inda dão quis

//Só uma palavra me devora

//Aquela que meu coração não diz

//Só o que me cega, o que me faz infeliz

//É o brilho do olhar que não sofri

Linda e emocionante…Sueli Costa vai ficar sempre com essa obra prima….

Ouça na voz de Fagner no seu começo estrondoso….

