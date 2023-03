Na Folha de S. Paulo

-A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva abriu mão das joias que ganhou de presente da rainha Fátima, dos Emirados Árabes, durante jantar oferecido às mulheres que integravam a comitiva oficial do presidente Lula na viagem ao Oriente Médio.” (Folha – 13/12/2003)

(…)

Em tempo: como comparar, né….?

J R Braña B.

PS…não sabe do que se trata: Então veja…abaixo no JN

Jornal Nacional explicando em detalhes a tentativa de CONTRABANDO DO JAIR com joias no valor de R$ 16,5 MILHÕES para sua esposa Michelle, que envolveu diversos ministros fazendo pressão na Receita Federal e militares pic.twitter.com/xvPbbjjZys

