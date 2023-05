O deputado Edvaldo Magalhães cobrou a presença do governador GladsonC, que não compareceu à agenda do ministro da justiça na sexta-feira, 19, em Brasiléia, e também à maioria dos integrantes da bancada federal…Flávio Dino veio ao Acre a convite do senador Sérgio Petecão…assista…

Da bancada de senadores….os dois de extrema-direita faltaram….

Da bancada dos deputados federais, exceção a Ulisses que, mesmo sendo oposição, foi a Brasiléia prestigiar a agenda de Flávio Dino…

Eu já disse aqui…o Acre tem hoje a pior bancada federal que se tem notícia…atrasada, reacionária, fundamentalista….e o que você pensar de anti-política….

J R Braña B.