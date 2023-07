PMRB – O Programa 1.001 Dignidades, da Prefeitura de Rio Branco, firmou mais uma importante parceria. Na manhã desta sexta-feira (28), foi assinado o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal do Acre (Ifac) nas áreas de segurança do trabalho e edificações em construção civil.

Lançado em março deste ano, o programa visa a construção de 1.001 unidades habitacionais sustentáveis pré-fabricadas a partir de resíduos florestais, com o objetivo de beneficiar famílias de baixa renda que moram em áreas vulneráveis. A meta da gestão é entregar as casas em maio de 2024.

Pelo acordo com o Ifac, os professores vão atuar no processo de formação das equipes que irão trabalhar na construção das residências, por meio de treinamentos, palestras, seminários e visitas técnicas de caráter educativo, proporcionando também, aos alunos, experiências para o mercado de trabalho

Para Paulo Roberto de Souza, diretor geral do Campus Rio Branco “É uma oportunidade única que a gente está tendo essa parceria com a prefeitura, de poder levar os alunos para essa atividade prática. O nosso curso tem muita atividade teórica, mas temos dificuldade de conseguir essa participação e então é uma oportunidade enriquecedora para o currículo dos nossos alunos, inclusive com essa perspectiva de trabalhar a madeira”.

A proposta foi apresentada pelo prefeito em uma reunião de colegiado de gestores do Ifac e segundo a reitoria o apelo social foi fundamental para que a parceria fosse firmada com o apoio de todos.

“Hoje na assinatura protocolar do documento a gente confirma e reafirma o compromisso institucional do Instituto Federal do Acre. A gente hoje tem a certeza de que participar da assinatura desse termo de cooperação a gente vai estar contribuindo para uma ação importantíssima para o nosso estado”, disse a reitora Rosana Cavalcante.

“Desde o primeiro dia que a gente esteve falando do projeto com a reitora Rosana ela já recebeu muito bem, ela e toda sua equipe e eu fiquei feliz com isso porque está havendo um entendimento de que é fundamental o envolvimento de todo mundo para que esse projeto realmente possa ter sucesso total porque nada mais é do que um projeto verdadeiramente sustentável tanto na área ambiental , como na área econômica e principalmente na área social”.