Você sabe o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Eles visam a erradicação da pobreza extrema, da fome, a redução das desigualdades sociais e a conservação do meio ambiente — entre outras pautas que tratam da melhoria das condições de vida de toda a população da Terra. Os países-membros da ONU se propuseram a alcançar essas metas até o ano de 2030.

O Minuto IBGE é um programa de rádio semanal disponibilizado gratuitamente para emissoras de todo o país, através da Rede Nacional de Rádio. Com dados e curiosidades, o programa mostra como as informações produzidas pelo IBGE estão presentes no dia a dia dos brasileiros. Toda segunda-feira, é lançada uma nova ediç

ão.

Fonte: IBGE / Rádio Nacional