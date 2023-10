Fernando Horta, na TVT(emissora do Sindicato do Metalúrgicos do ABC com apoio dos Bancários de SP), reclama que o governo Lula não dá apoio a quem o defendeu nos momentos mais fatigante da vida nacional…no momento da prisão de Lula, no momento do fascismo no poder central etc…e cita a dificuldade da revista Carta Capital em se manter…Assista ao vídeo...depois falo da falta de apoio do governo Lula a este blog de fim de mundo…se não dá apoio à CC do Mino, como irá lembrar de oestadoacre.com…????

Assista ao Fernando Horta…historiador e que está dando show nas análises no conflito entre Israel e a Palestina no seu canal no YT.

Bem…

Todos aqui no Acre que acompanham política sabem que este oestadoacre.com foi o único que se manteve na linha de frente denunciando os abusos da Lava Jato contra Lula e durante os quatros anos do governo militar de Bolsonaro não arredou um só dia na denúncia desse que foi o pior governo da história do nosso país…

Reforçando o que diz Fernando Horta, aqui no Acre também, políticos se esconderam quando Lula foi preso…políticos de esquerda próximos de Lula…..e onde estava oestadoacre? Estava denunciando as arbitrariedades do juiz parcial de Curitiba etc etc…

Pois bem…parcipei de uma reuniao online com o ministro Paulo Pimenta há dois meses..e fiz a reclamação direto a ele…..deu uma resposta genérica a todos que fizeram o mesmo questionamento…

Até agora nenhuma providência ou apoio com as mídias do governo federal…

Se vocês perceberem… que está levando tudo em anúncios…(Globo, Folha, Veja, até a Veja…para ficar nos nacionais que mais massacraram o PT e o Lula nos últimos anos).

Um amigo do PT, no momento certo vou agradecer publicamente – levou o nosso pleito e de outros sites progressistas do Acre à Secom do governo federal…até agora, só enrolação….

Em contrapartida já se vê banner do governo Lula em veículos da direita acreana….e quem os conseguiu? Os seus padrinhos políticos de direita que já se aproximaram, de forma oportunista, do governo Lula…e este precisa dos votos no Congresso e não vai abrir mão de apoio…mas não sem fatura paga(fora as emendas)…

Aproveito a oportunidade para dizer que oestadoacre.com não vai mudar de posição…continuará sendo livre para apoiar, questionar e criticar o governo Lula sem problema algum…também ressalto que o presidente não tem controle sobre esses assuntos…ainda mais em relação a veículos dos confins do mundo do Brasil…como oestadoacre.com (isso é de responsabilidade da comunicação do governo).

Em tempo: é muito engraçado lideranças políticas da cozinha do governo federal prestigiarem somente os veículos comerciais da direita acreana…eu simplesmente já não tenho o menor respeito político por esses indivíduos….me dou o direito a isso.

Em tempo 2: e vamos ficar sempre lembrando isso aqui…o descaso do governo federal com a mídia progressista.

J R Braña B.