Coluna do professor Márcio Batista

A oceânica diferença entre Lula e Bolsonaro na relação com o Acre

O governo do Acre e todas as prefeituras ganharam um presente de final de ano e uma perspectiva concreta de recursos outrora perdidos para os próximos anos.

De acordo com a portaria adjunta do governo federal,datada do último dia 17 de novembro, envolvendo CGU,MF e Ministério da Gestão e inovação e Serviço público,545 milhões referentes ás emendas parlamentares que voltariam para os cofres da União,poderão ser aproveitados pelos entes públicos supracitados,com a condição de que elaborem projetos concernentes ao objeto previsto nos recursos até o prazo de 24 de novembro de 2024.

Constata- se que o Governo Lula não condiciona ajuda ao Acre, onde obteve menos de 30 por cento dos votos na última eleição.Antes já havia destinado recursos para a manutenção da BR 364, além do anúncio do novo PAC, que entre as medidas, contemplará a retomada dos programas habitacionais,creches, entre outras açoes na área da infraestrutura .

Na contramão da visão republicana,Bolsonaro sempre pagou os 77 por cento da sua votação por aqui, quando se elegeu presidente do país,com descaso, omissão e zero importância .

O símbolo dessa ingratidão foi a deterioração da BR 364,que agonizou durante os quatro anos da sua gestão.

Espera-se que o povo comece a refletir sobre essas diferenças de olhares, afinal,precisamos nos inserir de maneira estratégica a um projeto nacional de desenvolvimento.

Pelo nosso tamanho , fronteiras e condiçôes amazônidas,não podemos figurar como ilha, isolado do contexto nacional,muito menos nos apequenarmos nas escolhas políticas,por vezes equivocadas.

