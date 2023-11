PMRB – As festas de fim de ano estão chegando e o cenário para as comemorações na Praça da Revolução é montado. O local vem ganhando forma com figuras, símbolos e as cores do Natal. Este ano, o Papai Noel vai ganhar uma casa nova que está sendo construída dentro de uma gigantesca árvore. A população vai poder entrar em um túnel no ano de 2023 e sair em 2024.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez uma visita técnica na obra e conferiu de perto os preparativos para o acender das luzes, no dia 9 de dezembro, e disse que este ano vai ter novidades.

“Está ficando lindo. A praça já foi muito bonita em 2021, em 2022 a gente fez um trabalho muito mais bonito e agora, em 2023, estamos inovando e fazendo uma praça muito mais linda ainda. Fora que a gente vai espalhar pela cidade o sentimento de Natal. Teremos carros enfeitados andando pela cidade, bicicletas, motos, tudo dentro de um concurso que a gente está abrindo pelo site da prefeitura.”

