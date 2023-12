Presidente Lula à TV Al Jazeera

“Ao Netanyahu não digo nada. Ele é efetivamente um líder extremista, de extrema direita, sem sensibilidade com os problemas humanos dos palestinos. Ele pensa que os palestinos não significam nada. Ele precisa aprender que os palestinos precisam ser respeitados, suas terras demarcadas”, disparou o chefe de estado brasileiro.

Lula também cobrou do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma postura mais firme em relação aos ataques de Israel na Faixa de Gaza e classificou a situação como um “genocídio”. “Não consigo entender como o Biden, o presidente do país mais importante do mundo, não cobrasse de Israel o fim da guerra. Eles influenciam muito Israel e poderiam ter parado a guerra”, afirma Lula.

Grifo meu: o Brasil tem um presidente….essa é a diferença…e Lula elogiou Fernando Henrique…’Foi um democrata’.

