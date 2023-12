Hoje, 13 de dezembro, o Brasil celebra o Dia Nacional do Forró, uma homenagem ao mestre Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que nasceu nessa data há muitos anos.

Num país marcado pela diversidade cultural, o forró se destaca como um dos ritmos mais emblemáticos, enraizado nas tradições nordestinas e ganhando o coração de todo o território nacional…

Para celebrar, o programa Curta Musical preparou um especial que vai além dos acordes e passos de dança… O forró reflete as diferentes influências e histórias que compõem a cultura brasileira…

No decorrer do programa, mergulhamos nas origens do forró, explorando suas diversas manifestações, desde o pé-de-serra ao universitário, mostrando como esse estilo musical se adaptou e evoluiu ao longo do tempo, mantendo sua essência e autenticidade…

Como ponto alto do especial, vivenciaremos uma experiência musical única: David Byrne, ex-Talking Heads, se une à banda Forró In The Dark para uma interpretação do clássico “Asa Branca”.

by JLab