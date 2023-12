Numa coletiva de imprensa antes do aguardado primeiro jogo do Fluminense no Mundial de Clubes 2023, o técnico, Fernando Diniz, refletiu sobre a jornada que a equipe percorreu desde sua chegada ao comando técnico em maio do ano passado…

“—O nosso time ainda é quase o mesmo time de quando eu cheguei aqui, tiveram muito poucas mudanças. Eu cheguei aqui dia 1º de maio do ano passado, e o time era o 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Hoje, estamos na final do Mundial. Isso é uma coisa que tem de ser enaltecida”.

ps: À medida que o mundial de clubes 2023 se desenrola, os olhos do mundo estarão fixos no Fluminense. Anote aí.

