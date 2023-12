Depoimento importante do professor Daniel Cara, que é do PT, e integrou o conselho de transição (no segmento Educação) na passagem do desgoverno Bolsonaro para o governo Lula…

Assista e veja o que ele diz sobre o MEC e a Fundação Lemmann infiltrada no ministério…(os professores precisam ver essa entrevista e entender o que está rolando em relação ao Novo Ensino Médio, também)…

O vídeo foi adiantado pra começar direto logo no assunto…professores e ativistas políticos precisam assistir para fazerem a crítica necessária (com viés progressista, à esquerda) e pressionar Lula a mudar o rumo do MEC….O MEC é da cota do PT e o PT não pode abrir mão desse ministério e entregá-lo à s empresas de Lemmann.

(…)

