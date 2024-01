O Minist√©rio da Pesca e Aquicultura (MPA) recebeu autoriza√ß√£o para realizar um concurso p√ļblico visando a contrata√ß√£o de 264 profissionais tempor√°rios com forma√ß√£o de n√≠vel superior. Esses profissionais desempenhar√£o fun√ß√Ķes relacionadas √†s demandas administrativas, judiciais e gerenciais no √Ęmbito do setor pesqueiro no pa√≠s. As vagas contemplam diversas √°reas, como direito, economia, contabilidade, tecnologia da informa√ß√£o, jornalismo, marketing, engenharia da pesca, oceanografia, biologia, estat√≠stica, matem√°tica, administra√ß√£o, gest√£o p√ļblica, recursos humanos, assist√™ncia social, sociologia, design gr√°fico, engenharia civil, arquitetura, al√©m de uma categoria aberta para profissionais de qualquer forma√ß√£o de n√≠vel superior.

Os contratados ter√£o um v√≠nculo de quatro anos, prorrog√°veis por mais um, e a remunera√ß√£o inicial ser√° divulgada posteriormente pelo MPA. O edital, contendo o cronograma e a banca respons√°vel, ser√° divulgado em at√© seis meses, com previs√£o de reserva de vagas conforme legisla√ß√£o vigente. A autoriza√ß√£o para o concurso foi publicada no Di√°rio Oficial da Uni√£o, por meio de portaria conjunta do MPA com o Minist√©rio da Gest√£o e da Inova√ß√£o em Servi√ßos P√ļblicos, nesta ter√ßa-feira (3). O texto integral do documento pode ser consultado para mais detalhes.