O Prosa Rural é o programa da rádio Embrapa

Você que planta açaí, seja na várzea ou em terra firme, precisa conhecer uma novidade: sabia que a presença de abelhas-sem-ferrão no seu açaizal aumenta a produção de frutos?

A pesquisa da Embrapa comprovou que as abelhas nativas são os principais polinizadores do açaí. Elas representam mais de 90% do trabalho de polinização nas flores da palmeira.

No Prosa Rural desta semana, você vai conhecer as espécies de abelhas nativas e aprender práticas agrícolas amigáveis, como os cuidados com a propriedade rural, a manutenção da floresta, a oferta de ambiente adequado para manter esses insetos nos agroecossistemas, além de ações para manejo de colônias de abelhas em caixas racionais, visando a melhoria da produção de açaí.