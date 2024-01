O filme de 50 minutos, “Guardiões das Águas”, segue as jornadas do eco esportista Dan Robson pelos rios e represas de São Paulo. Dan dialoga com a voz das águas, encontra novos guardiões e destaca a importância de ações ambientais…

Documentário “La Mela – Usina – All Records” realizado com apoio da Lei Rouanet.

