Bolsa permanência para os jovens no Ensino Médio: Agora é lei!

O presidente Lula sancionou esta semana o projeto de lei que autoriza a Bolsa Permanência para os alunos do ensino médio.

Sem dúvidas é um passo importante para reduzir o abandono escolar no país. De acordo com dados do IBGE, coletados em 2019, a evasão escolar atinge em especial os jovens de baixa renda, sobretudo negros, forçados precocemente ao mercado de trabalho ou ainda aqueles sujeitos à gravidez na adolescência, independendo nesse caso de qualquer recorte étnico.

Embora a taxa de desistência venha caindo, ainda é considerada alta, na casa de sete por cento entre jovens de 15 a 17 por cento.

O projeto na essência divide-se em duas etapas. No primeiro momento receberão mensalmente um valor da bolsa, desde que atingido o mínimo de oitenta por cento de frequência escolar, e a outra parte vai para uma poupança, onde se poderá sacar os valores no final do terceiro ano do médio, quando da conclusão do curso.

O Estado brasileiro começa a dar sinais de que pensa um plano para as nossas gerações juvenis conjugando inclusão de renda e educação.

Não vejo outra solução que não seja ampliar a jornada escolar com vistas à incorporação no ensino superior. Assim dá para sonhar com qualificação profissional e futuro promissor no mercado de trabalho.

