Um incêndio atingiu as Lojas Imperador no calçadão do comércio de Maceió na noite de quinta-feira (18). Bombeiros controlaram as chamas usando o telhado e quebrando portas da frente da loja, sem registro de feridos. O proprietário assegurou que a loja possui alvará de funcionamento regular e seguro. O incêndio, iniciado por volta de 20h30, não se propagou para lojas vizinhas. O Corpo de Bombeiros mobilizou 28 militares e nove viaturas. Vale destacar que, em outubro, um incêndio destruiu a loja Magazine Luiza, também localizada no calçadão do comércio.

Registre-se e assista no canal Acre World