Na última sexta-feira (26), ocorreu uma reunião importante entre representantes do Sinteac (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre) e Sinproacre (Sindicato dos Professores no Estado do Acre) para discutir a implementação da Lei 14.817/24, que define diretrizes para valorizar os profissionais da educação básica pública.

Objetivo do Encontro

O encontro concentrou-se em discutir as implicações da Lei 14.817/24 no plano de carreiras e no compromisso em defender os direitos previdenciários e sociais dos aposentados da educação.

Diálogo e Colaboração entre Sindicatos

Na reunião, representantes do Sinteac e do Sinproacre compartilharam suas visões e análises sobre a lei.

Importância dos Sindicatos na Defesa da Classe

Sindicatos fortalecem a classe ao planejarem ações para sensibilizar a comunidade sobre as necessidades dos aposentados da educação no Acre, buscando engajamento na defesa.

by JLab