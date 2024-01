O post é de uma senhora portuguesa de extrema-direita….se define como ‘anti-esquerdalha.’

Ela publica o vídeo de um brasileiro impedido de entrar em Portugal.

O homem sobe no telhado no aeroporto de Lisboa e, pronto, o espetáculo está feito… (depois do vídeo segue texto)

Hoje no aeroporto de Lisboa. O brasileiro teve a entrada no país recusada —o motivo não foi divulgado. Ele chegou em um avião da companhia TAP Air Portugal. A fuga do homem dentro do aeroporto começou ainda na madrugada,através de uma placa solta no teto. pic.twitter.com/CC1eSQ6Pll — Rafaela Silva (@rafaelasilva998) January 29, 2024

Nos comentários da postagem abaixo absurdos contra o brasileiro…

Uns pedem ‘para ele pular e se f…’, outros dizem ‘deixa ele ficar aí até sentir fome’…‘mandem de volta ao Brasil e que nunca mais volte’, diz outro...’abram um buraco e deixem ele cair dentro’, sugere outro português.

Como se vê, os portugueses, parte deles, não são tão bonzinhos como se pensa no Brasil…Alguns nos chamam de ‘selvagens‘ nos comentários….

Mas saiba…todos esses que fizeram comentários sujos e xenófobos (horror a estrangeiros) são portugueses seguidores da extrema-direita, adeptos do Chega, o partido bolsonarista de lá.

São indivíduos iguais e desprezíveis em todo lugar.

J R Braña B.

